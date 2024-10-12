Командир батальйону «Свобода» розповів про основну проблему ЗСУ на фронті

Війську необхідні РЕБи та засоби контрбатарейної боротьби

Піхота ЗСУ на передніх рубежах дуже потерпає від ворожої артилерії. Це одна з основних проблем, із якою стикається українська армія на фронті. Про це сказав командир батальйону «Свобода» Петро Кузик у програмі «Фабрика новин».

«Є декілька величезних невирішених проблем, а саме: артилерія ворожа, яка, підкреслюю, безкарно «трамбує» піхотні позиції. З цим треба щось робити. Друга проблема – ми не готові були до такої кількості ворожих FPV і засобів скиду льотних їхніх. Тож потрібні РЕБи. Їх дуже мало державних, в основному привозять волонтери. Закриваємо позиції більш-менш, але ворог наносить досить серйозну шкоду. І третє – це їхня розвідувальна система БПЛА, «Орлани», Zala і так далі. Тільки зараз ми їх навчились збивати, це поки що поодинокі випадки. Тож треба «осліпити» їхню арту, тоді, в принципі, можна працювати», – пояснив Кузик.

За словами командира, головне на фронті – зберегти солдатів. Для цього ж необхідні РЕБи та засоби контрбатарейної боротьби. Вони дозволять підвищити виживання піхоти на першій лінії у кілька разів.

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