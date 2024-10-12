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Командир батальйону «Свобода» розповів про основну проблему ЗСУ на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир батальйону «Свобода» розповів про основну проблему ЗСУ на фронті
На передовій насамперед необхідно закрити піхоту від ворожої артилерії, вважає Петро Кузик
фото з відкритих джерел

Війську необхідні РЕБи та засоби контрбатарейної боротьби

Піхота ЗСУ на передніх рубежах дуже потерпає від ворожої артилерії. Це одна з основних проблем, із якою стикається українська армія на фронті. Про це сказав командир батальйону «Свобода» Петро Кузик у програмі «Фабрика новин».

«Є декілька величезних невирішених проблем, а саме: артилерія ворожа, яка, підкреслюю, безкарно «трамбує» піхотні позиції. З цим треба щось робити. Друга проблема – ми не готові були до такої кількості ворожих FPV і засобів скиду льотних їхніх. Тож потрібні РЕБи. Їх дуже мало державних, в основному привозять волонтери. Закриваємо позиції більш-менш, але ворог наносить досить серйозну шкоду. І третє – це їхня розвідувальна система БПЛА, «Орлани», Zala і так далі. Тільки зараз ми їх навчились збивати, це поки що поодинокі випадки. Тож треба «осліпити» їхню арту, тоді, в принципі, можна працювати», – пояснив Кузик.

За словами командира, головне на фронті – зберегти солдатів. Для цього ж необхідні РЕБи та засоби контрбатарейної боротьби. Вони дозволять підвищити виживання піхоти на першій лінії у кілька разів.

Раніше завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні. 

Також Сирський розповів про позитивну динаміку знищення російських цілей дронами. 

Крім того, українські воїни завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. 

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Теги: Свобода армія втрати ворог

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