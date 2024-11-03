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Американець заявив, що передавав Росії дані про ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Американець заявив, що передавав Росії дані про ЗСУ
Під час зустрічі з журналістами Деніел Мартіндейл сказав, що попросив надати йому російське громадянство
фото з відкритих джерел

За словами Мартіндейла, він протягом двох років передавав Москві координати українських військових об’єктів

У Москві в пресцентрі медіагрупи «Росія сьогодні» пройшла пресконференція Деніела Мартіндейла – він назвався громадянином Сполучених Штатів і заявив, що перебував в Україні з 11 лютого 2022 року, передає російська служба «Радіо Свобода».

За словами Мартіндейла, він протягом двох років передавав Москві координати українських військових об’єктів. Підтверджень цієї інформації з інших джерел наразі немає, українське командування її не коментувало.

«Останні два роки я робив усе, щоб зберігати життя російським солдатам і забезпечити якесь майбутнє для росіян в Україні. Я хотів би продовжити це робити», – цитують американця російські медіа.

Під час зустрічі з журналістами Деніел Мартіндейл сказав, що попросив надати йому російське громадянство. Він показав свій нинішній паспорт, сказавши, що пройшов з ним війну. Мартіндейл заявив, що його ніхто не примушував до співпраці.

Посольство США в Росії інформацію про Мартіндейла досі не коментувало, зазначає агентство Reuters. Раніше медіа про нього не повідомляли.

Раніше Міністерство юстиції США повідомило, що 43-річний росіянин з американським громадянством визнав себе винним у порушенні американських обмежень на постачання передових технологій до Росії.

Нагадаємо, у США до трьох років ув’язнення та ще трьох років перебування під наглядом засудили росіянина за контрабанду американської мікроелектроніки військового призначення до РФ.

Також американський суд засудив до 21 року в'язниці колишнього співробітника Агентства національної безпеки (National Security Agency або NSA) США 32-річного Джаре Себастьяна Далка за спробу продати секретну інформацію російському агенту.

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Теги: росія Свобода радіо Міністерство юстиції паспорт громадянство

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