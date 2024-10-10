Бойовик, який воював проти України, отримав довічне ув'язнення

Уродженець Єнакієво Донецької області на східному фронті воював проти українських захисників у лавах армії РФ

Довічне ув’язнення за матеріалами СБУ отримав бойовик, який воював проти Сил оборони України на східному фронті. Про це Управління СБУ в Черкаській області повідомило в Фейсбуці.

«Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного строку засуджено ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на Донеччині. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). За вчинені злочини суд призначив зраднику довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна», – йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, засуджений є уродженцем міста Єнакієве, яке зараз контролюється російськими військами в Донецькій області. З початку повномасштабного вторгнення РФ він добровільно приєднався до підрозділу «військової комендатури» так званої ДНР.

З початку війни злочинець надавав підтримку загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, зокрема в Горлівці. Він відповідав за контроль військової дисципліни в окупаційних підрозділах. У співпраці з Міністерством надзвичайних ситуацій РФ виконував завдання щодо цивільної оборони, а також забезпечував дотримання паспортного режиму та охорону громадського порядку.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який хотів вступити до школи Армії дронів, щоб шпигувати за українськими військовими.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.

Нагадаємо, на Хмельниччині викрили 55-річного спортивного тренера, який розвідував дислокацію та переміщення Сил оборони. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.