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    «Берите власть в свои руки». Депутат закликав Зеленського звернутись до армії РФ словами Путіна

    За 50 днів війни Росія втратила 20 тис. осіб&nbsp; - «Берите власть в свои руки». Депутат закликав Зеленського звернутись до армії РФ словами Путіна
    За 50 днів війни Росія втратила 20 тис. осіб 
    фото з відкритих джерел

    «Схоже нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів»

    Народний депутат України Олексій Гончаренко закликав президента Володимира Зеленського звернутися до керівництва російської армії із закликом взяти владу в свої руки. За його словами, очільник України має говорити до військових РФ словами кремлівського вождя Володимира Путіна: «Нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів». Таку пораду Зеленському нардеп озвучив у своєму Telegram.

    «Ми перебуваємо на тому етапі війни, на якому було б логічним звернення Зеленського до російської армії. Якщо що, текст уже підготував Путін: «Беріть владу у свої руки, схоже нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Кремлі і взяла в заручники весь російський народ». І шанси на те, що вони візьмуть владу у свої руки, дуже великі», – написав Гончаренко.

    Нагадаємо, слова про «зграя наркоманів та неонацистів» Путін сказав на черговому засіданні Ради безпеки. Він тоді звернувся до українських військовим і просив їх скласти зброю. Зазначимо, що сталося все навпаки: саме росіяни, зіштовхнувшися із потужним опором українського народу, почали здаватися в полон. Є випадки, коли цілі підрозділи російських військових добровільно здаються у полон.

    Також полонені військовослужбовці російської армії звернулися до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю та залишати дислокації.

    Раніше військовий експерт Михайло Самусь розповів у інтерв’ю «Главкому» розповів, що причиною ліквідації великої кількості представників вищого офіцерського складу російської армії на фронтах війни в Україні є відсутність у окупантів упевненості в діях своїх солдатів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Берите власть в свои руки». Депутат закликав Зеленського звернутись до армії РФ словами Путіна