Арестович повідомив, що Попасна не під контролем ЗСУ

Міста практично не залишилось

Українські бійці відступили з Попасної Луганської області. Внаслідок бойових дій та руйнувань, міста практично не залишилось. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«Попасна вже фактично не в наших руках. Наші війська відійшли і зайняли рубежі західніше. В Попасній вже нема чого брати. Міста практично не залишилось», – заявив Арестович.

Нагадаємо, біля Рубіжного на Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник.

Як повідомлялося, рашисти 3 травня, нанесли 34 ракетно-бомбові удари по містах Луганської області. Внаслідок чого загинуло дві людини, ще дві – отримали поранення. Як вчора повідомлялося, окупанти безперестанку штурмують Луганську область. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12.

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