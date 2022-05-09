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    Події в Україні

    Арестович повідомив, що Попасна не під контролем ЗСУ

    Арестович повідомив, що Попасна не під контролем ЗСУ

    Міста практично не залишилось

    Українські бійці відступили з Попасної Луганської області. Внаслідок бойових дій та руйнувань, міста практично не залишилось. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

    «Попасна вже фактично не в наших руках. Наші війська відійшли і зайняли рубежі західніше. В Попасній вже нема чого брати. Міста практично не залишилось», – заявив Арестович.

    Нагадаємо, біля Рубіжного на Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник.

    Як повідомлялося, рашисти 3 травня, нанесли 34 ракетно-бомбові удари по містах Луганської області. Внаслідок чого загинуло дві людини, ще дві – отримали поранення. Як вчора повідомлялося, окупанти безперестанку штурмують Луганську область. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Арестович повідомив, що Попасна не під контролем ЗСУ