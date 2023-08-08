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Ракетний удар по Покровську: семеро осіб загинули, понад пів сотні поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетний удар по Покровську: семеро осіб загинули, понад пів сотні поранені
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Покровську
фото: ДСНС

Триває розбір завалів на місці трагедії

Кількість постраждалих після ракетного удару росіян по житлових будинках в центрі Покровська на Донеччині сягнула 57 осіб. Семеро осіб загинули. Про це повідомив начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк у коментарі «Суспільному».

«Станом на 0:30 кількість поранених і травмованих збільшилась до 57. Число загиблих залишається незмінним. Їх сім», – заявив він.

Також, за його словами, продовжився розбір завалів, який було тимчасово припинено.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Раніше було відомо про сімох загиблих і майже 30 поранених, серед яких є працівники поліції, рятувальники ДСНС і дитина.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі». 

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Теги: війна Донеччина обстріл

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