Ракетний удар по Покровську: семеро осіб загинули, понад пів сотні поранені

Триває розбір завалів на місці трагедії

Кількість постраждалих після ракетного удару росіян по житлових будинках в центрі Покровська на Донеччині сягнула 57 осіб. Семеро осіб загинули. Про це повідомив начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк у коментарі «Суспільному».

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«Станом на 0:30 кількість поранених і травмованих збільшилась до 57. Число загиблих залишається незмінним. Їх сім», – заявив він.

Також, за його словами, продовжився розбір завалів, який було тимчасово припинено.

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Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Раніше було відомо про сімох загиблих і майже 30 поранених, серед яких є працівники поліції, рятувальники ДСНС і дитина.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі».