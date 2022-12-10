Кім розповів, що окупанти зробили з мешканцями Кінбурнської коси

На Кінбурнській косі не залишилося цивільних

На Кінбурнській косі, яка перебуває під контролем російських окупантів, не залишилося цивільного населення. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

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«Там залишилося нуль цивільних осіб. Десь трохи менше тижня тому росіяни примусово їх виселили і вивезли в напрямку Криму. Далі Криму, я не знаю. Там всього 37 людей залишалося. Це маленькі села, вони там за рахунок туристів в принципі жили і взимку там 100-200 осіб жили в мирний час. Тому на зараз там тільки ворожі солдати», – сказав він.

Кім також вважає, що від російських військових, що там залишаються, немає великої загрози безпосередньо для Миколаєва.

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«Вони зараз в принципі зосереджені на утриманні територій і ми не бачимо, що вони звідти готуються до якогось просування. Тобто їхнє завдання – втримувати якнайбільшу кількість територій», – пояснив голова ОВА.

Кінбурнська коса – піщана коса, розташована за 4,0-7,5 км від міста Очакова Миколаївської області. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Раніше повідомлялося, що на Кінбурнській косі у Миколаївській області продовжуються бойові дії, проте роботу ускладнюють погодні умови.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.