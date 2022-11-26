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Кім замилував українців зворушливим сімейним фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кім замилував українців зворушливим сімейним фото
Дружина та син Кіма повернулися в Миколаїв
фото: Віталій Кім/Instagram

Очільник Миколаївської ОВА зустрічав кохану Юлію з букетом білих квітів та плакатом

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім порадував підписніків зворушливим сімейним знімком. 25 листопада до Миколаєва повернулася дружина політика Юлія та їхній син Руслан.

Кім зустрів рідних, які евакуювалися через загрозу обстрілів, на вокзалі. Кадр із возз'єднанням родини з'явився в Instagram очільника Миколаївської ОВА.

На знімку видно, що Віталій Кім зустрічав кохану Юлію з великим букетом білих квітів та зворушливим плакатом.

На ньому був напис «Юля та Руслан, welcome home».

У коментарях українці розхвалили Віталія Кіма та його сім'ю, а жителі Миколаєва пораділи, що можна повертатися додому.

«Значить вже точно можна додому», «Круто. І ми їдемо додому», «Нехай Бог береже всю вашу сім’ю», «Це хороший знак. Отже і ми скоро повернемося додому», «Ви – неймовірні», – ідеться в повідомленнях.

Нагадаємо: подружжя має трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, і сина Руслана. Про місцеперебуваня старших дочок поки нічого не відомо. Після тимчасової окупації Херсону Юлія Кім виїхала з міста, щоб не наражати дітей на небезпеку.

Нагадаємо, майже вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, вільна від російських окупантів. Але ворог продовжує обстріл населених пунктів області, у тому числі й сам Миколаїв. 

 

Теги: ворог дружина Миколаїв обстріл політика українці

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