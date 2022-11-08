Кім попередив про можливий запуск дронів-камікадзе

Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе

Росіяни у вівторок, 8 листопада, могли знову запустити іранські дрони-камікадзе та направити їх у бік Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

«16:30 чекаємо на мопеди», – написав він.

Подробиць глава ОВА не написав.

Зазначимо, у Миколаївській області поки не оголосили повітряну тривогу.

Раніше Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські «Шахед-136», а російські сили використовують їх під назвою «Герань». Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), Іран почав використовувати залежність Росії від постачання «дронів-камікадзе» в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.