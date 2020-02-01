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    У світі

    Apple пішла на крайні заходи через коронавірус

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    Apple пішла на крайні заходи через коронавірус

    Припинення роботи торгової мережі пов’язано з ситуацією у сфері охорони здоров’я і профілактичними заходами

    Корпорація Apple тимчасово закрила всі свої торгові точки на території материкового Китаю. Піти на крайні заходи її змусив спалах коронавірусу, повідомляє РІА Новини з посиланням на заяву китайського відділення компанії.

    У ньому сказано, що припинення роботи пов’язано з ситуацією у сфері охорони здоров’я і профілактичними заходами. Магазини не працюватимуть з 1 по 9 лютого включно.

    До цього Apple призупинила роботу своїх магазинів в ряді міст Східного Китаю – Циндао, Нанкіні і Фучжоу.

    Як повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані Національної комісії охорони здоров’я в Пекіні, в інших азіатських країнах коронавірусом інфіковано 80 осіб, в Європі – 19, в Північній Америці – десять, в Австралії – дев’ять, в інших регіонах світу – чотири людини.

    Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

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