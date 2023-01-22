Глави МЗС країн G7 зберуться у Мюнхені, щоб обговорити війну в Україні
Зустріч відбудеться на Мюнхенському безпекового форуму
Міністри закордонних справ країн G7 (Великої сімки) проведуть зустріч у Мюнхені на знак єдності проти російської агресії і приурочать її річниці вторгнення армії РФ до України. Про це повідомило видання Japan Today.
Зустріч відбудеться на Мюнхенському безпекового форуму 17-19 лютого.
Міністри мають намір обговорити російську агресію проти України та санкції проти РФ.
Оскільки цьогоріч Японія головує в G7, ключову роль на зустрічі міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.
Вони ще раз обговорять російську агресію проти України, підтвердять продовження дії санкцій, запроваджених проти Росії, та підкреслять свою єдність у підтримці України.
Очікується, що глави МЗС Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейського союзу також підтвердять важливість підтримки міжнародного порядку на підставі верховенства закону.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Київ у середині лютого, щоб оцінити наслідки вторгнення Росії.
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