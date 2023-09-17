«Кліщіївка! Молодці!» – Зеленський відзначив воїнів, які звільняють Донеччину

Президент відзначив воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє в районі Бахмута

Глава держави привітав із професійним святом рятівників

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив звільнення Кліщіївки на Донеччині. Він також подякував воїнам, завдяки яким вдалося досягти такого гарного результату. Крім того, глава держави привітав із професійним святом рятівників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Головне зі звернення президента

Хочу сьогодні подякувати. Усім, хто захищає небо нашої держави. Нашим льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни!

І всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Куп’янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!

А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють». Кліщіївка! Молодці!

Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І в п’ятницю, напередодні, мав честь особисто подякувати працівникам і працівницям ДСНС України й усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише всім нашим рятівникам, але й усім рідним – мамам і татам хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які працюють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так: рятувати інших, робити все наше суспільство більш міцним і більш людяним. Дякую!

Сьогодні ж – і це дуже символічний збіг – у нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій у житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Всім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль у цьому світі, – усім дякую!

Ми як держава маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина – свій власний дім, сім’я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього!

Раніше бійці бригади «Лють» разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою, що на південь від Бахмута.

Раніше на звільнення Кліщіївки натякнув голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував знімок, на якому троє українських воїнів тримають синьо-жовтий стяг та прапори Об'єднаної штурмової бригади «Лють» і полку «Цунамі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню.