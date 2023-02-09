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Коли в Україні можуть припинитися активні бойові дії: прогноз розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли в Україні можуть припинитися активні бойові дії: прогноз розвідки Британії
фото ілюстративне

Найгірші погодні умови для обох сторін, ймовірно, будуть в середині-кінці березня

У середині-кінці березня в Україні буде важко проводити масштабні наступальні операції через погодні умови. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Погода продовжує відігравати значну роль у перебігу війни Росії в Україні. У зв’язку з тим, що земля замерзла, за останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості у східній Україні, ймовірно, мало змінилися», – йдеться в повідомленні.

Проте повідомляється, що протягом наступного тижня прогнози свідчать про те, що підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать стан можливостіпроведення операцій на Донбасі. Найгірші погодні умови для воїнів, ймовірно, будуть в середині-кінці березня.

«Командири з обох сторін, швидше за все, намагатимуться уникнути планування великих наступальних дій у такий час. Однак передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити такі побоювання, якце  продемонструвало початок вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Коли в Україні можуть припинитися активні бойові дії: прогноз розвідки Британії фото 1

Нагадаємо, триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Теги: війна росія окупанти Україна

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