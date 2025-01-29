Під виглядом романтичних прогулянок знімали позиції ЗСУ: у Харкові викрито пару

Російськими агентами виявилися 38-річний безробітний та його 24-річна співмешканка

У Харкові Служба безпека та Національна поліція затримали двох коригувальників російських ударів. Під виглядом романтичних прогулянок зловмисники фіксували локації українських захисників та співробітників СБУ. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Поплічниками ворога виявилися 38-річний місцевий безробітний та його 24-річна співмешканка.

24-річна дівчина допомагала наводити удари по українських військових фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

За даними слідства, у грудні 2024 року пара з Харкова, яка раніше вже мала судимість, налагодила через месенджер постійний звʼязок з представником РФ. Він запропонував їм за гроші фіксувати дислокації представників Сил оборони.

Чоловік з дівчиною під виглядом романтичних прогулянок містом приховано фотографували та знімали на відео обʼєкти та відправляли матеріали представнику РФ.

Крім того, жінка торгувала наркотиками через так звані «закладки», які залишала по місту для своїх клієнтів.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники «Укрзалізниці» та столичного метрополітену.

За даними слідства, двоє громадян України – співробітники «Укрзалізниці» та метрополітену – у 2014 році були завербовані представником УФСБ по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ.

До слова, Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також під час документування злочинної діяльності фігурантів з'ясувалось, що вони коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.