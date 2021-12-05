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    Командир «Мрії» показав секретні кімнати у літаку (відео)

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    Командир літака Ан-225 Дмитро Антонов показав таємні кімнати &laquo;Мрії&raquo; - Командир «Мрії» показав секретні кімнати у літаку (відео)
    Командир літака Ан-225 Дмитро Антонов показав таємні кімнати «Мрії»
    фото: скріншот з відео Дмитра Антонова

    Антонов пояснює, що навіть не кожному пілоту з екіпажу лайнера вдавалося побувати у всіх цих приміщеннях

    Командир найбільшого літака у світі Ан-225 Дмитро Антонов показав таємні кімнати «Мрії», де побували навіть не всі члени екіпажу. Відео Антонов опублікував на своєму youtube-каналі.

    Хоча «Мрії» має найбільший вантажний відсік серед усіх літаків, у його хвостовій частині є величезне приміщення, яке не можна використовуватиме для перевезення речей. Максимум, що тут можна розмістити – переносні сходи, розповів Антонов.

    З цього відсіку є шлях до пасажирської кабіни обслуговуючого персоналу. Усього таких кабін дві – перша для пілотів у носі літака, друга для техніків – у хвості.

    Відсік у хвості Ан-225, який не можна використовувати для перевезення вантажів
    Відсік у хвості Ан-225, який не можна використовувати для перевезення вантажів

    При вході в пасажирський модуль знаходяться двері для аварійного залишення літаків і два надувні плоти. За словами командира «Мрії», кожен може вміщати по 46 осіб, а це означає, що у разі евакуації у них помістяться всі, хто був на борту.

    Модуль для технічного персоналу має місця для сидіння та повноцінні спальні місця, які розташовані за схемою як у плацкартному вагоні.

    Є тут і кухня. Вона оснащена духовою шафою для розігріву їжі, холодильником та трьома кип'ятильниками.

    «Кип'яченої води вистачить на всіх», – пожартував пілот.

    Від пасажирської кабіни до самого хвоста є коридор, через який тягнуться троси від штурвалів пілотів. Вони ведуть до виконавчих механізмів, які відповідають за відхилення керма висоти та керма напряму.

    Механізм управління кермом висоти та напрямками в Ан-225 Мрія
    Механізм управління кермом висоти та напрямками в Ан-225 Мрія

    Якщо пройти далі, то можна опинитися у невеликому приміщенні біля самого хвоста. Тут є люк, через який можна вийти на дах «Мрії».

    Антонов розповів, що свого часу до хвостового приміщення довелося запросити одразу 30 людей. Це сталося у Франції, коли через велику вагу вантажу та особливості центрування літак не міг стати на шасі.

    В результаті поява людей у хвостовому приміщенні дозволила змінити центрування та підняти авіалайнер-гігант.

    Раніше український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

    Тим часом, 31 травня державне підприємство «Антонов» відзначило 75-річчя.

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    Теги: Антонов Мрія літак повітря перевезення
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    Командир «Мрії» показав секретні кімнати у літаку (відео)