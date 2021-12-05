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    Частину України засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 грудня

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    В Карпати вже прийшла справжня зима - Частину України засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 грудня
    В Карпати вже прийшла справжня зима
    фото з відкритих джерел

    Водіїв застерігають від маневрування на дорозі через можливу ожеледь

    У неділю, 5 грудня, у південно-східній частині України падатиме мокрий сніг, а в західних областях — сніг з дощем. Водіїв застерігають від маневрування на дорозі через можливу ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

    В інших регіонах України опадів не очікують,

    Температура вночі опуститься до -2...-7 °С, але на узбережжі морів буде дещо тепліше — 0..+3 °С.

    В Карпати вже прийшла справжня зима, там сніжитиме, а температура повітря весь час зберігатиметься нижче нуля: вночі -5...-10 °С, вдень 0...-5 °С.

    У Київській області — без опадів, сніг почне падати аж пізно увечері. Вночі у столиці буде -3...-5 °С, а вдень 0...+2 °С.

    Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг.

    Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр рятувальники повітря час
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    Частину України засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 грудня