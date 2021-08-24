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    Парад літаків: з'явилося ефектне відео з аеропорту в Гостомелі

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    Неймовірні відчуття від потужності нашої авіації - Парад літаків: з'явилося ефектне відео з аеропорту в Гостомелі
    Неймовірні відчуття від потужності нашої авіації
    Скріншот із відео

    Відео польоту українських літаків зробили в Гостомелі на День Незалежності

    Сьогодні, 24 серпня, в аеропорту в Гостомелі зняли видовищне відео польоту літаків, які брали участь у параді до Дня Незалежності. Ролик опублікував користувач Іван Затопляєв на своїй сторінці у Facebook.

    «Аж дух захоплює і відчуваються повітряні коловороти після польоту», – підписав відео автор.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, у рамках авіапараду до Дня Незалежності над столицею України пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак – Ан-225 «Мрія», створений київським КБ імені Антонова.

    Раніше, 22 серпня, після репетиції параду на аеродромі в Гостомелі сотні людей зустрічали «Мрію». Відео зняли журналісти «Главкома». На кадрах видно, як «Мрія» пролетіла низько над землею та попрямувала на посадку. Люди не стримували своїх емоцій та знімали на відео видовищний політ українського літака.

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    Теги: Антонов День Незалежності Facebook
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    Парад літаків: з'явилося ефектне відео з аеропорту в Гостомелі