Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня

Валерій Залужний з військовослужбовицями Дар'єю Борисенко та Мальвою Кржанівською тримають державний прапор

Залужний наголосив, що захисники та захисниці продовжують наближати час, коли «жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами»

23 серпня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний разом з «бойовими відьмами» Дар'єю Борисенко та Мальвою Кржанівською привітали українців з Днем Державного Прапора. Про це Залужний написав у Telegram.

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Головнокомандувач наголосив, що Державний Прапор є важливим символом української ідентичності. «Символ нашої української ідентичності. Уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу», – написав Залужний.

Залужний зазначив, що під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні у важких боях протистоять російським загарбникам, аби діти та внуки мали мирне майбутнє.

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Валерій Залужний подякував захисникам та захисницям і наголосив, що вони продовжують наближати час, коли «жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами».

Військовослужбовиця, операторка аеророзвідки Дар'я Борисенко виклала фото у Facebook з Валерієм Залужним та з військовою Мальвою Кржанівською.

«Наш Генерал, українські бойові відьми і прапор Перемоги! Зі святом», – написала під фото Дар'я Борисенко.

Раніше повідомлялося, що у День Державного прапора, президент України Володимир Зеленський здійснив церемонію підняття особливого стягу – з підписами українських воїнів.

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Нагадаємо, щорічно 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. Це свято було встановлено указом президента України від 23 серпня 2004 року