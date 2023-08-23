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Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня
Валерій Залужний з військовослужбовицями Дар'єю Борисенко та Мальвою Кржанівською тримають державний прапор
фото: Facebook

Залужний наголосив, що захисники та захисниці продовжують наближати час, коли «жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами»

23 серпня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний разом з «бойовими відьмами» Дар'єю Борисенко та Мальвою Кржанівською привітали українців з Днем Державного Прапора. Про це Залужний написав у Telegram.

Головнокомандувач наголосив, що Державний Прапор є важливим символом української ідентичності.  «Символ нашої української ідентичності. Уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу», – написав Залужний.

Залужний зазначив, що під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні у важких боях протистоять російським загарбникам, аби діти та внуки мали мирне майбутнє.

Валерій Залужний подякував захисникам та захисницям і наголосив, що вони продовжують наближати час, коли «жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами». 

Військовослужбовиця, операторка аеророзвідки Дар'я Борисенко виклала фото у Facebook з Валерієм Залужним та з військовою Мальвою Кржанівською.

Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня фото 1

«Наш Генерал, українські бойові відьми і прапор Перемоги! Зі святом», – написала під фото Дар'я Борисенко.

Раніше повідомлялося, що у День Державного прапора, президент України Володимир Зеленський здійснив церемонію підняття особливого стягу – з підписами українських воїнів.

Нагадаємо, щорічно 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. Це свято було встановлено указом президента України від 23 серпня 2004 року 

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Теги: прапор День Незалежності Володимир Зеленський Facebook Telegram президент влада Валерій Залужний свято

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