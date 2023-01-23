Італія та Франція найближчим часом передадуть Україні сучасні системи ППО

Система SAMP-T – спільна розробка Франції та Італії, за часом постановки на озброєння вона значно новіше, ніж Patriot

Комплекс SAMP-T, окрім дальності знищення цілей до 100 км, може перехоплювати й балістичні ракети

Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T для передачі Україні. Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Corriere della Sera.

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Міністр сказав, що Італія надала Україні вже п’ять пакетів військової допомоги на суму близько €1 млрд. Нині країна вже готує шостий пакет, до якого входять системи протиповітряної оборони.

«У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо», – сказав Таяні.

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Він наголосив, що Італія підтримує всі способи досягнення справедливого миру в Україні, який можливий лише за відновлення територіальної цілісності країни.

«Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність», – зауважив італійський міністр.

Комплекс SAMP-T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Ця система – спільна розробка Франції та Італії, за часом постановки на озброєння вона значно новіше, ніж Patriot. SAMP-T, окрім дальності знищення цілей до 100 км, може перехоплювати й балістичні ракети.

Нагадаємо, Італія пояснила, чому затримує передачу систем ППО Україні.

Крім того, Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України.

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До слова, в Офісі президента України заявили, що Київ має «всі необхідні гарантії» зі зброї від Італії: стало відомо, коли Італія ухвалить нову військову допомогу Україні.