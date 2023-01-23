Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія та Франція найближчим часом передадуть Україні сучасні системи ППО

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Італія та Франція найближчим часом передадуть Україні сучасні системи ППО
Система SAMP-T – спільна розробка Франції та Італії, за часом постановки на озброєння вона значно новіше, ніж Patriot
фото з відкритих джерел

Комплекс SAMP-T, окрім дальності знищення цілей до 100 км, може перехоплювати й балістичні ракети

Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T для передачі Україні. Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Corriere della Sera.

Міністр сказав, що Італія надала Україні вже п’ять пакетів військової допомоги на суму близько €1 млрд. Нині країна вже готує шостий пакет, до якого входять системи протиповітряної оборони.

«У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо», – сказав Таяні.

Він наголосив, що Італія підтримує всі способи досягнення справедливого миру в Україні, який можливий лише за відновлення територіальної цілісності країни.

«Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність», – зауважив італійський міністр.

Комплекс SAMP-T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Ця система – спільна розробка Франції та Італії, за часом постановки на озброєння вона значно новіше, ніж Patriot. SAMP-T, окрім дальності знищення цілей до 100 км, може перехоплювати й балістичні ракети.

Нагадаємо, Італія пояснила, чому затримує передачу систем ППО Україні.

Крім того, Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України.

До слова, в Офісі президента України заявили, що Київ має «всі необхідні гарантії» зі зброї від Італії: стало відомо, коли Італія ухвалить нову військову допомогу Україні.

Читайте також: Італія обіцяє стати гарантом мирної угоди щодо України: деталі
Теги: оппозиция Італія Франція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Італія та Франція найближчим часом передадуть Україні сучасні системи ППО
Італія та Франція найближчим часом передадуть Україні сучасні системи ППО
Берлін не перешкоджатиме у поставках танків Leopard – глава МЗС Німеччини
Берлін не перешкоджатиме у поставках танків Leopard – глава МЗС Німеччини
Джонсон розповів, що необхідно для завершення війни в Україні
Джонсон розповів, що необхідно для завершення війни в Україні
NYT: до розсилки листів-бомб по Європі причетні російські агенти
NYT: до розсилки листів-бомб по Європі причетні російські агенти
Санкції проти Ірану. МЗС погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Санкції проти Ірану. МЗС погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
У Білорусі засудили співачку, яка виконала пісню Вакарчука
У Білорусі засудили співачку, яка виконала пісню Вакарчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9888
Вибух на Кримському мосту. Генпрокурор Болгарії зробив заяву
8950
Генерал США назвав умову для звільнення Мелітополя
7140
Вирішальний момент у війні. Розвідка спрогнозувала, коли він настане
7026
Хочуть убити Зеленського: Фейгін розповів як ППО на московських дахах загрожує Україні

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
21 сiчня, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
21 сiчня, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20 сiчня, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
20 сiчня, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту