Італія та Франція найближчим часом передадуть Україні сучасні системи ППО
Комплекс SAMP-T, окрім дальності знищення цілей до 100 км, може перехоплювати й балістичні ракети
Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T для передачі Україні. Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Corriere della Sera.
Міністр сказав, що Італія надала Україні вже п’ять пакетів військової допомоги на суму близько €1 млрд. Нині країна вже готує шостий пакет, до якого входять системи протиповітряної оборони.
«У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо», – сказав Таяні.
Він наголосив, що Італія підтримує всі способи досягнення справедливого миру в Україні, який можливий лише за відновлення територіальної цілісності країни.
«Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність», – зауважив італійський міністр.
Нагадаємо, Італія пояснила, чому затримує передачу систем ППО Україні.
Крім того, Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України.
До слова, в Офісі президента України заявили, що Київ має «всі необхідні гарантії» зі зброї від Італії: стало відомо, коли Італія ухвалить нову військову допомогу Україні.
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