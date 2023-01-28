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Повітряні сили повідомили, скільки авіабригад зможуть закрити небо України

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки авіабригад зможуть закрити небо України
Юрій Ігнат: Зрозуміло, що нам не дадуть одразу бригаду чи декілька F-16
фото www.techno-science.net

«Спочатку мова може йти про дві ескадрильї»

Заяви в медіа про нібито бажання України отримати певну кількість винищувачів F-16 від союзників варто уточнювати, оскільки такі слова є досить чутливими. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Нам потрібні щонайменше п'ять бригад повноцінних, а в кожній бригаді по три ескадрильї. Оце буде та кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору (разом з ППО – Главком) для України», – сказав Ігнат.

З його слів, Україна визначилася щодо необхідності переходу на ті певні типи західної техніки і «буде певна кількість бригад у майбутньому, які сучасними багатоцільовими літаками зможуть забезпечити охорону нашої країни».

«Але. Зрозуміло, що нам не дадуть одразу бригаду чи декілька цих літаків. Мова буде йти про постачання певними підрозділами, як це йшлося й з іншими озброєннями. Навчання теж проходитиме поетапно. Тому спочатку мова може йти про дві ескадрильї, а одна ескадрилья – це 12 літаків», – підсумував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 25 січня ЗСУ приземлили ворожий Су-25 та «Орлан». Ворожі цілі було знищено на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ.

До слова, 27 січня на Донбасі захисники приземлили російський штурмовий літак. Російський Су-25 збили зенітники бригади імені гетьмана Пилипа Орлика на східному напрямку.

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Теги: росія авіація війна терроризм допомога ЗСУ

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