Повітряні сили повідомили, скільки авіабригад зможуть закрити небо України

Юрій Ігнат: Зрозуміло, що нам не дадуть одразу бригаду чи декілька F-16

«Спочатку мова може йти про дві ескадрильї»

Заяви в медіа про нібито бажання України отримати певну кількість винищувачів F-16 від союзників варто уточнювати, оскільки такі слова є досить чутливими. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Нам потрібні щонайменше п'ять бригад повноцінних, а в кожній бригаді по три ескадрильї. Оце буде та кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору (разом з ППО – Главком) для України», – сказав Ігнат.

З його слів, Україна визначилася щодо необхідності переходу на ті певні типи західної техніки і «буде певна кількість бригад у майбутньому, які сучасними багатоцільовими літаками зможуть забезпечити охорону нашої країни».

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«Але. Зрозуміло, що нам не дадуть одразу бригаду чи декілька цих літаків. Мова буде йти про постачання певними підрозділами, як це йшлося й з іншими озброєннями. Навчання теж проходитиме поетапно. Тому спочатку мова може йти про дві ескадрильї, а одна ескадрилья – це 12 літаків», – підсумував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 25 січня ЗСУ приземлили ворожий Су-25 та «Орлан». Ворожі цілі було знищено на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ.

До слова, 27 січня на Донбасі захисники приземлили російський штурмовий літак. Російський Су-25 збили зенітники бригади імені гетьмана Пилипа Орлика на східному напрямку.