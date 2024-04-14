Окупанти влучили в пʼятиповерхівку на Донеччині: є загибла та поранені

З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки

Російські війська вдень 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине Донецької області. Є загибла та поранені. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Окупанти влучили у п’ятиповерхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Також двоє людей поранені, їх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу.

Відомо, що за минулу добу, 13 квітня, росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Нетайловому дві людини загинули, тоді як у Новоселидівці одна людина загинула і одна поранена. Також 4 людини поранені у Богоявленці, Красногорівці та Очеретиному.

Також під атаками опинилися Антонівка, Катеринівка, Максимільянівка, Лиман, Ямполівка, Терни, Іванівка, Зарічне, Сіверськ, Зоря, Часовоярська та Костянтинівська громади.

В області пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлі та господарчі будівлі.

Раніше Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня.

Нагадаємо, що вчора Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ».

Триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують на Бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.