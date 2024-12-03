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Викрадений мер Херсона Колихаєв був помічений у таємній в'язниці ФСБ РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Викрадений мер Херсона Колихаєв був помічений у таємній в'язниці ФСБ РФ
Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно надав меру Херсона Ігорю Колихаєву статус полоненого
фото з відкритих джерел

Окупанти затримали Колихаєва через небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ

Людина, яка 2,5 роки провела в таємній в'язниці ФСБ Російської Федерації в окупованому Сімферополі та повернулася в Україну, розповіла, що бачила там викраденого міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це повідомила документаторка воєнних злочинів Лабораторії журналістики суспільного інтересу Ганна Мамонова.

«Говорила з людиною, яка просиділа 2,5 роки в Сімферополі на підвалі ФСБ. Це таємна тюрма. Чоловік недавно повернувся в Україну. Каже, що бачив Колихаєва, викраденого мера Херсона, у підвалі ФСБ. Мер тримається», – йдеться у повідомленні.

За словами Мамонової, останній раз їй підтверджували, що Колихаєв перебуває у підвалі ФСБ навесні 2024 року. Вона додала, що росіяни приховують, де тримають міського голову Херсона, а також заперечують існування вʼязниці в підвалі будівлі ФСБ. 

Зазначається, що у 2022 році росіяни поспіхом облаштували таємну в'язницю в підвалі будівлі ФСБ. Це було викликано масовими викраденнями людей на окупованому півдні України – Херсонщині та Запорізькій області, – яких потім доставляли до Криму. Через брак камер у підвалі просто спорудили перегородки, без туалетів й умивальників.

Допити проводять співробітники ФСБ, які приїжджають з Росії, а не місцеві з Криму. Вони працюють у ротаційному режимі. Під час допитів використовують поліграф і побиття. 

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно надав меру Херсона Ігорю Колихаєву статус полоненого. Про це повідомляє «Суспільне». Інформацію підтвердив виданню син Колихаєва.

Про викрадення Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня 2022 року. Повідомлялося, що озброєні представники Росгвардії та, ймовірно, ФСБ посадили його до автобуса і відвезли в невідомому напрямку.

Російські військовослужбовці затримали Колихаєва через небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ. Про це у своєму Facebook повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська.

Ляшевська також зазначила, що кількома днями раніше міський голова Херсона отримав лист від «новопризначеного» гауляйтера, в якому той пропонував обговорити майбутню «організацію взаємодії». Колихаєв відмовився приходити на зустріч, і у відповідь йому пригрозили арештом.

Після того про подальшу долю Колихаєва офіційної інформації не було.

Попри окупацію, Ігор Колихаєв продовжував залишатися в місті й виконувати свої обов'язки.

Зауважимо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

19 липня повідомлялося, що Колихаєв перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні. 

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Теги: чоловік Ігор Колихаєв поліграф росіяни Херсон пологи

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