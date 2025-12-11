Скандал із «п’янкою в КМДА»: голові РДА Бахматову доведеться вибачатися за брехню?

Заступниця столичного мера в суді доводить: поширена Бахматовим інформація – фейк. Він визнає, що помилився, але називає процес… політичним тиском

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов втрапив у черговий скандал. Чиновник є відповідачем у судовому процесі через публічні звинувачення, яким він тепер не може знайти підтвердження. Про це повідомляє «Главком». Скандальний чиновник навесні після резонансного відео з нібито розпиванням алкоголю посадовцями КМДА, звинуватив у цьому конкретних людей, а тепер визнає, що помилився.

Йдеться про допис, оприлюднений Максимом Бахматовим у Facebook 19 квітня 2025 року. У ньому посадовець заявив: на відео зі скандальною «п’янкою» в одному з приміщень Київської міської державної адміністрації нібито фігурує і Марина Хонда, заступниця Київського міського голови. Після цього заступниця мера подала позов про захист честі, гідності та ділової репутації, наполягаючи, що поширена інформація не відповідає дійсності.

Свою позицію «Главкому» озвучив адвокат заступниці Кличка Юрій Радзієвський. За його словами, оприлюднені Максимом Бахматовим звинувачення, не підкріплені жодними доказами, а відео застілля, яке він використав як аргумент, не має жодного стосунку ані до Хонди, ані до її підлеглих.

«У межах судового розгляду відповідач фактично визнав, що Марина Петрівна не має жодного стосунку до цього інциденту. В одному зі своїх процесуальних документів він зазначив, що спочатку помилково вважав, ніби на відео присутня Марина Хонда, однак згодом визнав, що це не так», – зазначив адвокат заступниці мера.

Однак після останнього судового засідання 9 грудня 2025 року Максим Бахматов опублікував відеозвернення, в якому заявив про нібито «тиск» на нього та знову повернувся до теми скандального відео. При цьому захисник Хонди наголосив, що нова заява Бахматова не відповідає дійсності.

«Насправді судиться не він з Мариною Петрівною, а вона з ним. Суть позову полягає виключно у публічному поширенні недостовірної інформації. Жодного тиску на нього не здійснюється. Ідеться лише про притягнення до відповідальності у судовому порядку», – додав представник позивачки.

«Главком» звернувся до голови Деснянської РДА Максима Бахматова з проханням прокоментувати ситуацію та дізнатися, чи розглядає він можливість вибачень у разі, якщо суд визнає поширену інформацію недостовірною. Телефоном посадовець відмовився від коментарів, зазначивши, що готовий відповідати лише письмово і за офіційним запитом.

Нагадуємо, навесні 2025 року в соцмережах з’явилося скандальне відео, на якому, за інформацією ЗМІ, чиновники Київська міська державна адміністрація з підрозділу туризму розпивають алкоголь у службовому кабінеті. На кадрах – застілля, а потім люди, які ледве тримаються на ногах, хтось лежить на підлозі, інші ледве пересуваються.

За офіційною інформацією КМДА, відео датоване 2022 роком і було зроблене в кабінеті Марини Радової – директорки Управління туризму та промоцій. Після публікації відео Радова подала заяву на звільнення.

Водночас заступниця голови КМДА, Марина Хонда, яка фігурувала в підписах під відео, заявила, що не була присутня на записах; наполягає, що її ім’я використали і спаплюжили. За словами заступниці мера, кадри – частина «системної інформаційної атаки», їй невідомі обставини появи відео у мережі, а будь-яка згадка її імені серед учасників – неправдива.

Після цього – суспільний резонанс, внутрішня перевірка в КМДА, а частину фігурантів звільнили.