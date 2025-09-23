Головна Країна Події в Україні
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
Андрій Білецький
фото: facebook.com/ab3.army

Командир Третього армійського корпусу закликав «зробити армію ефективнішою тут і зараз»

В Україні забагато уваги приділяють новинам про можливе перемирʼя замість того, щоб наближати його на полі бою. Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» заявив Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу.

«Найбільш короткий шлях до перемир’я – це позитивні зрушення на фронті. Мені здається, що країна, багато хто з військових, військово-політичних діячів, людей, які повинні займатись економікою, забезпеченням армії, забагато думають про перемир'я замість того, щоб думати, як це перемирʼя наблизити. Тобто, зробити армію ефективнішою тут і зараз», – сказав Білецький.

Він виступив проти так званого «обміну територіями», а також можливого розведення військ на українській території. Якщо перемирʼя колись і станеться, найбільш прийнятним для України варіантом буде заморозка по лінії бойового зіткнення (ЛБЗ).

«Жахливий абсурд спроби розведення у 15-40 кілометрові зони. Росіяни, навіть якби стали відводити свої війська від ЛБЗ, будуть відводити по нашій території. А ми – по своїй території. Це абсурдний сценарій, який вкраде в України ще тисячі квадратних кілометрів, населені пункти, в яких живуть люди», – наголосив комкор. 

Білецький додав: заморозку війни можна сприймати, як час для «видихнути і перезібратись», але за умови, якщо держава і суспільство з першого ж дня будуть використовувати її для нарощування сил, реформ армії, економіки і промисловості, а не на внутрішні конфлікти.

«Військові повинні займатись виключно результатом на фронті. Чим кращий результат на фронті – тим більш прийнятними і вигідними для нас будуть умови перемирʼя. Тому моя задача не вигадувати, як буде краще, а дати результат на фронті», – заявив комкор.

Теги: росія війна Андрій Білецький

