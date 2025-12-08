Головна Країна Події в Україні
Україна вступає в період важких оборонних боїв: розвідка попереджає про загрози без прогресу на переговорах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україна вступає в період важких оборонних боїв: розвідка попереджає про загрози без прогресу на переговорах
Україна вступає в період важких оборонних боїв
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська активізували наступ у таких регіонах, як Вовчанськ та Куп'янськ

Західні розвідувальні служби попереджають, що Україна вступає в період найтяжчих оборонних боїв, якщо не відбудеться прориву в мирних переговорах. Голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що російські війська досягли незначних тактичних просувань на кількох напрямках, зокрема в районі Покровська-Мирноград, що нині практично оточене, пише «Главком».

Розвідка прогнозує важкі оборонні бої без прориву на мирних переговорах

«Лінії постачання ЗСУ перебувають під сильним тиском. Утримувати довго ці населені пункти в таких умовах неможливо», – зазначив Ківісельг.

Він підкреслив, що погіршення погодних умов зменшує можливості для ефективного застосування українських дронів, що значно посилює тиск на українські війська.

«Дрони відіграють ключову роль у обороні, але погана видимість обмежує їхню ефективність», – пояснив представник естонських Сил оборони.

Ківісельг також зазначив, що останнім часом російські війська активізували наступ у таких регіонах, як Вовчанськ та Куп'янськ у Харківській області, Сіверськ на Донеччині та поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. Він пояснив, що ці наступи були спричинені не тільки зміною погодних умов, а й перевагою Росії у чисельності особового складу, артилерії, боєприпасах і техніці.

«Якщо на переговорах не буде досягнуто прориву, ситуація на фронті залишатиметься надзвичайно напруженою, і українським військам доведеться вести важкі оборонні бої в найближчі місяці» , – наголосив Ківісельг.

Зауважимо, що ситуація на полі бою складається не на користь України, російські війська просуваються на кількох фронтах, і це дає російському диктатору Володимиру Путіну підстави займати непохитну позицію на переговорах і відмовлятися від будь-яких поступок за мирним планом.

Раніше повідомлялося, що Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.

Нагадаємо, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.

Теги: фронт окупанти розвідка наступ Покровськ ЗСУ

