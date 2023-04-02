Конфлікт військового та священників у Хмельницькому: люди під храмом вимагають пояснень
Під собором зібралося близько 50 людей
Поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 50 людей. Як інформує «Суспільне» вони хочуть почути пояснення, чому побили військового. З людьми спілкується священник храму Олександр Рибчинський.
Нагадаємо, у Хмельницькому священники московської церкви побили військового.
Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму. Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик повідомив, що о 18:00 біля храму, де трапився конфлікт, збереться ініціативна група.
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