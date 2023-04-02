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Конфлікт військового та священників у Хмельницькому: люди під храмом вимагають пояснень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Конфлікт військового та священників у Хмельницькому: люди під храмом вимагають пояснень
Люди вимагають від священників пояснення, чому в храмі побили військового
фото: Суспільне Хмельницький

Під собором зібралося близько 50 людей

Поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 50 людей. Як інформує «Суспільне» вони хочуть почути пояснення, чому побили військового. З людьми спілкується  священник храму Олександр Рибчинський.

Конфлікт військового та священників у Хмельницькому: люди під храмом вимагають пояснень фото 1

Нагадаємо, у Хмельницькому священники московської церкви побили військового.

Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму. Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик повідомив, що о 18:00 біля храму, де трапився конфлікт, збереться ініціативна група.

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