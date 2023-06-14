Міноборони пояснило, з якими труднощами зіштовхуються ЗСУ під час контрнаступу
На півдні наші захисники мають справу із суцільним мінуванням полів, яке ускладнює просування
Сили оборони України контрнаступають на декількох напрямках, однак ворог так само йде в наступ, збільшуючи кількість обстрілів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
«У нас на декількох напрямках іде наступ, але так само на декількох напрямах іде і наступ ворога. Тобто станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Іде дуже серйозне протистояння», – наголосила посадовиця.
За її словами, зараз ворог збільшує кількість обстрілів – і артилерійських, і мінометних, а також завдає більше авіаційних ударів, таким чином намагаючись зупинити контрнаступ.
Крім того, на півдні наші захисники зіштовхуються з суцільним мінуванням полів, яке ускладнює просування, пояснила Маляр.
«Так, це можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене», – додала вона.
Також українські сили зіштовхуються з тим, що окупанти активно застосовують ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ.
«Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ», – підкреслила заступниця міністра оборони.
Між тим, Маляр зазначила, що за понеділок і вівторок просування росіян не зафіксоване, зокрема, на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, раніше Маляр повідомила, що українська армія під час контрнаступу зазнає в рази менших втрат порівняно з окупантами, не дивлячись на фейки росіян про протилежне.
До слова, триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по нашій країні, застосували шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Усього протягом доби ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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