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Міноборони пояснило, з якими труднощами зіштовхуються ЗСУ під час контрнаступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони пояснило, з якими труднощами зіштовхуються ЗСУ під час контрнаступу
Маляр доповіла про перебіг контрнаступу
фото: МВС

На півдні наші захисники мають справу із суцільним мінуванням полів, яке ускладнює просування

Сили оборони України контрнаступають на декількох напрямках, однак ворог так само йде в наступ, збільшуючи кількість обстрілів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«У нас на декількох напрямках іде наступ, але так само на декількох напрямах іде і наступ ворога. Тобто станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Іде дуже серйозне протистояння», – наголосила посадовиця.

За її словами, зараз ворог збільшує кількість обстрілів – і артилерійських, і мінометних, а також завдає більше авіаційних ударів, таким чином намагаючись зупинити контрнаступ.

Крім того, на півдні наші захисники зіштовхуються з суцільним мінуванням полів, яке ускладнює просування, пояснила Маляр.

«Так, це можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене», – додала вона.

Також українські сили зіштовхуються з тим, що окупанти активно застосовують ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ.

«Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ», – підкреслила заступниця міністра оборони.

Між тим, Маляр зазначила, що за понеділок і вівторок просування росіян не зафіксоване, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, раніше Маляр повідомила, що українська армія під час контрнаступу зазнає в рази менших втрат порівняно з окупантами, не дивлячись на фейки росіян про протилежне. 

До слова, триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по нашій країні, застосували шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Усього протягом доби ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: ворог наступ контрнаступ ЗСУ

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