Потужні укріплення та заміновані території: WSJ пояснила, що сповільнює український наступ

ЗСУ поступаються росіянам в озброєнні та чисельності, крім того, ворог встиг глибоко окопатися

У ході контрнаступу українським військовим заважають заміновані території та потужні укріплення росіян. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, ЗСУ поступаються в озброєнні та чисельності, крім того, ворог встиг глибоко окопатися. Попри це, сили України намагаються провести одну з найскладніших операцій, які тільки можуть бути здійснені збройними силами.

«Для російських сил, які раніше цього року намагалися захопити більше українських територій, наступ не увінчався успіхом, однак утримувати оборонні позиції буде легше», – зауважив у коментарі виданню фахівець у галузі безпеки Брукінгського інституту у Вашингтоні Майкл О'Хенлон.

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На окупованих територіях загарбники звели кілометри звивистих, з'єднаних між собою траншей, деякі з яких укріплені бетоном або вкриті гілками і землею, щоб їх було важко виявити за допомогою дронів.

«Щоб узяти ці позиції, район потрібно спершу накрити артилерійським вогнем, а потім просуватися вперед за допомогою бронетехніки, щоб задіяти піхоту. Однак брак танків та іншої бронетехніки ускладнює реалізацію цієї стратегії», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, ситуація на півдні залишається досить складною, росіяни в очікуванні контрнаступу, намагаються обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту, у деяких окупантів діагностовано холеру.

Також повідомлялося, що Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Валерія Герасимова. Кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну «азовців».