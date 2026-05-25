Удар Росії по Дніпру та Павлограду. Є поранені, пошкоджено багатоповерхівку

Єгор Голівець
Ворог завдав удару по Павлограду, понівечено багатоповерхівку
фото: ДСНС Дніпропетровщини
Росія дроном влучила по багатоповерхівці у Павлограді, а за кілька годин атакувала ракетами Дніпро

Зранку 25 травня Росія завдала ударів по Дніпропетровщині – дроном влучила по багатоповерхівці у Павлограді, а за кілька годин атакувала ракетами Дніпро, повідомляє «Главком». 

Російські окупаційні війська атакували Дніпро, унаслідок чого постраждали троє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, поранення дістали чоловіки віком 18, 45 та 67 років. Усіх постраждалих госпіталізували. Двоє з них перебувають у важкому стані. Перед ударом Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Також російські військові атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Ударом окупантів пошкоджено багатоповерхівку, автомобілі та прилеглу територію. Є постраждалі.

Олександр Ганжа повідомив, що кількість поранених через обстріл міста Павлоград зросла до 10 осіб. Четверо постраждалих  госпіталізовані, серед них – шестирічний хлопчик. Двоє чоловіків і одна жінка у важкому стані.

Через атаку в Павлограді пошкоджено 9-поверховий будинок. У декількох помешканнях виникли пожежі. Також зайнявся автомобіль, розташований поруч із будинком
Російські війська вдень 25 травня також завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині. Влучання сталося по цивільному підприємству. За попередніми даними, унаслідок атаки загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють. Також відомо щонайменше про шістьох постраждалих. Серед них: 57-річний чоловік та 39-річна жінка.

Раніше, внаслідок влучання КАБ було пошкоджено відділення «Нової пошти» №11 у Краматорську. Співробітники не постраждали. Зазначається, що компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами.

Нагадаємо, увечері 24 травня російські війська скинули авіабомбу на житловий квартал Дружківки на Донеччині. ФАБ-250 з модулем планування УМПК влучила у багатоквартирний будинок: загинула 70-річна жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. 

