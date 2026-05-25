Волинь готується до кругової оборони та можливої евакуації у разі вторгнення ворога

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Волинській області військові та цивільна влада посилюють оборону кордону із Білоруссю

Кордон України з Білоруссю у межах Волинської області максимально укріплений, а Сили оборони продовжують посилювати захист державного рубежу. У разі реального поновлення загрози вторгнення влада готова оперативно провести повну евакуацію жителів прикордонних населених пунктів. Про це в ефірі «Суспільне Студія» заявила очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, інформує «Главком».

За словами очільниці Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен, військові та цивільна влада не виключають загрозу ймовірного наступу російської армії з території Білорусі. Заходи безпеки на цій ділянці велись безперервно з перших днів повномасштабного вторгнення РФ і тривають зараз.

Також Ольга Черен повідомила, що на випадок критичного загострення ситуації влада розробила чіткий алгоритм дій для цивільного населення.

«У разі виникнення загрози на кордоні з Білоруссю, повній евакуації підлягають суміжні території. Вже є визначені місця, куди за необхідності будуть евакуйовувати населення», – зазначила Ольга Черен.

Ольга Черен додала, що місцевих жителів регулярно готують до можливої евакуації, тому люди чітко знають, як правильно поводитися та що робити у разі надзвичайної ситуації.

«Наше населення працює в звичному режимі. Сіємо, полемо і виконуємо всі сільськогосподарські роботи, адже наш район – це прикордонна територія. Але люди знають, як правильно поводитися в разі виникнення загрози, бо ми людей готували і готуємо до імовірної евакуації, якщо буде така потреба», – сказала Ольга Черен.

«Главком» писав, що на кордоні з Білоруссю тихо – ворожої техніки і військ не побільшало. Але розвідка фіксує, що Росія посилює тиск на Мінськ, намагаючись глибше втягнути його у війну проти України. Водночас цієї ночі прикордонники зафіксували захід ударного дрона на територію України з боку Білорусі. У ДПСУ вважають, що це був російський безпілотник, маршрут якого пролягав через білоруську ділянку. Раніше вздовж кордону в межах Житомирської та Рівненської областей фіксували й два розвідувальні дрони.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський провів Ставку і розкрив п'ять сценаріїв розширення війни з півночі – по кожному доручив готувати відповідь. Сили оборони на напрямку посилять.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.