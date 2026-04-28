ЄС узявся за енергоносії РФ. 21-й пакет санкцій націлився на нафтові доходи Кремля

У Брюсселі готують нові жорсткі обмеження, які можуть вдарити по ключових джерелах фінансування РФ

Країни Європейського Союзу розпочали підготовку нового, 21-го пакета санкцій проти Росії, який може стати одним із найжорсткіших. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, основний акцент нових обмежень буде зроблено на енергетичному секторі.

«Найбільш критичними, безперечно, є майбутні пакети санкцій. 20-й пакет санкцій прийнято, 21-й готується, і він буде досить жорстким, особливо щодо енергоносіїв», – заявив він.

Міністр також звернув увагу на зміну позиції США, які, за його словами, у контексті війни в Ірані знизили санкційний тиск на Росію.

Цахкна зазначив, що це стосується і Індії, яка залишається одним із ключових партнерів РФ у сфері енергетики. «Ці події зараз не можна назвати позитивними», – підкреслив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, що Європейський Союз затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який став одним із наймасштабніших за останні роки та охопив енергетичний, фінансовий і військово-промисловий сектори.

Обмеження передбачають підготовку до повної заборони морських перевезень російської нафти, санкції проти десятків енергетичних компаній і суден тіньового флоту, а також обмеження на обслуговування LNG-танкерів.

Окремо ЄС розширив санкції проти підприємств, пов’язаних із виробництвом озброєння, та вперше запровадив механізми протидії обходу санкцій через треті країни. Фінансові обмеження включають заборону транзакцій із російськими банками та обмеження для криптоплатформ.

Паралельно під санкції потрапили особи, причетні до депортації українських дітей, пропаганди та розкрадання культурної спадщини. Також ЄС продовжив санкції проти Білорусі до 2027 року.