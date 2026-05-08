Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 919 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 8 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 8 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 8 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 339 190 (+1 130);
  • танків – 11 919 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 538 (+17) од;
  • артилерійських систем – 41 630 (+91) од;
  • РСЗВ – 1 778 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 370 (+5) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 344 (+8) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 279 729 (+1 817) од;
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 879 (+334) од;
  • спеціальна техніка – 4 173 (+1) од.
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1535-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти втрати війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожого прильоту по Харкову
Ворог вдарив по Харкову: виникла пожежа, кількість постраждалих зростає (відео)
Вчора, 12:55
О 00:05 у Дніпрі пролунав вибухи, існувала загроза БпЛА
Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди
6 травня, 02:07
Британський аналітик заявив, що Україна переосмислює характер війни
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, назвав вагому перевагу України перед Росією
5 травня, 15:00
Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
27 квiтня, 15:43
«Хмаринка» здатна нести корисне навантаження до 7 кг
Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото)
23 квiтня, 08:33
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
20 квiтня, 04:28
Молдова оголосила російських офіцерів у Придністров’ї персонами нон грата
Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення
17 квiтня, 11:42
Конгрес має повноваження впливати на рішення щодо фінансування війни
Білий дім може зменшити запит на війну з Іраном: Сенат чекає рішення
14 квiтня, 01:30
Ключові рейси скасовано через війну в Ірані
Війна на Близькому Сході спричинила авіаколапс: рейси зникають один за одним
13 квiтня, 23:56

Події в Україні

Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
В прикордонних областях окупанти з дронів скидають агітаційні листівки з небезпечними QR-кодами
В прикордонних областях окупанти з дронів скидають агітаційні листівки з небезпечними QR-кодами
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2026
Вибухи в Росії, США та Іран обмінялися ударами: головне за ніч
Вибухи в Росії, США та Іран обмінялися ударами: головне за ніч
Сили оборони розповіли про тактику РФ на Харківщині
Сили оборони розповіли про тактику РФ на Харківщині

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Вчора, 12:13

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua