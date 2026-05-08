Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 8 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 8 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 8 травня втратила:
- особового складу – близько 1 339 190 (+1 130);
- танків – 11 919 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 538 (+17) од;
- артилерійських систем – 41 630 (+91) од;
- РСЗВ – 1 778 (+2) од;
- засоби ППО – 1 370 (+5) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 344 (+8) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 279 729 (+1 817) од;
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 879 (+334) од;
- спеціальна техніка – 4 173 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1535-й день повномасштабної війни в Україні.
