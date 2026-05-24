Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)

Служба безпеки України уразила стратегічну нафтостанцію, що забезпечувала три аеропорти РФ

Бійці центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України здійснили успішну далекобійну спецоперацію, завдавши потужного удару по критичній паливній інфраструктурі Російської Федерації, яка забезпечує Московський регіон та три ключові летовища ворога. За допомогою далекобійних безпілотників вони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво», розташовану у Владимирській області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Служба безпеки України повідомляє, що у результаті точного влучання українських дронів-камікадзе на території російського стратегічного об'єкта спалахнула потужна пожежа. Вогонь охопив площу понад 800 кв м, наразі окупанти намагаються локалізувати загоряння.

Станція «Второво» є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

Військові наголошують, що на відміну від російських окупантів, які влаштовують масований терор проти цивільних людей, б'ють «Орєшніками» по Білій Церкві та трощать музеї і житлові будинки в Києві, Сили оборони України завдають точкових і хірургічних ударів виключно по військових та стратегічних об'єктах воєнної машини Кремля.

«СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі», – заявив очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара.

Нагадаємо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».