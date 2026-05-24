Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)
Україна нанесла удар по виробничо-диспетчерській станції у Володимирській області
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Служба безпеки України уразила стратегічну нафтостанцію, що забезпечувала три аеропорти РФ

Бійці центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України здійснили успішну далекобійну спецоперацію, завдавши потужного удару по критичній паливній інфраструктурі Російської Федерації, яка забезпечує Московський регіон та три ключові летовища ворога. За допомогою далекобійних безпілотників вони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво», розташовану у Владимирській області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Служба безпеки України повідомляє, що у результаті точного влучання українських дронів-камікадзе на території російського стратегічного об'єкта спалахнула потужна пожежа. Вогонь охопив площу понад 800 кв м, наразі окупанти намагаються локалізувати загоряння.

Спецпризначенці зазначають, що станція «Второво» є ключовим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів РФ. Вона перекачує дизельне пальне та іншу сировину з нафтопереробних заводів центральної частини Росії безпосередньо до експортних портів, а також великих нафтобаз навколо Москви.

Станція «Второво» є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

Військові наголошують, що на відміну від російських окупантів, які влаштовують масований терор проти цивільних людей, б'ють «Орєшніками» по Білій Церкві та трощать музеї і житлові будинки в Києві, Сили оборони України завдають точкових і хірургічних ударів виключно по військових та стратегічних об'єктах воєнної машини Кремля.

«СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі», – заявив очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара.

Нагадаємо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль»

Читайте також:

Теги: росія СБУ війна обстріл ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування
Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»
27 квiтня, 06:17
Розкрито новий фейк ворога про українських капеланів
Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)
27 квiтня, 15:31
Суддя Віталій Дубас (по центру фото) поскаржився ВРП і генпрокурору на нардепів Тимошенко
Команда Тимошенко проти судді Дубаса. Вища рада правосуддя втрутилася в конфлікт
27 квiтня, 18:30
Каллас зазначила, що Росія отримала вигоду від американо-ізраїльської війни проти Ірану
Каллас закликала країни Південно-Східної Азії не купувати російську нафту
28 квiтня, 17:52
Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні
5 травня, 12:36
НПЗ у Туапсе входить до числа найбільших у РФ
Удари України по Туапсе. Генштаб підрахував збитки РФ
5 травня, 15:46
США хочуть виснажити іранську економіку
США пропонують грошову винагороду за інформацію про фінансові механізми Корпусу вартових ісламської революції
12 травня, 01:33
Пожежа на території хімічного підприємства у Ставропольському краї РФ після атаки безпілотників
Дрони атакували хімзавод РФ, що виробляє сировину для вибухівки
16 травня, 03:55
Кожен долар від продажу російської нафти фінансує війну проти України
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії
16 травня, 22:48

Політика

США затримують постачання ракет Tomahawk для Японії через війну з Іраном
США затримують постачання ракет Tomahawk для Японії через війну з Іраном
МЗС Угорщини відреагувало на удари по Києву
МЗС Угорщини відреагувало на удари по Києву
Макрон засудив нічні удари по Україні та застосування ракети «Орєшнік»
Макрон засудив нічні удари по Україні та застосування ракети «Орєшнік»
Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)
Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)
Президентка Єврокомісії анонсувала посилення української ППО
Президентка Єврокомісії анонсувала посилення української ППО
Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)
Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua