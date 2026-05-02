Втрати ворога станом на 2 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку війни втратила 11906 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 2 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб;
  • танків – 11 906 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од;
  • артилерійських систем – 41 117 (+73) од;
  • РСЗВ – 1 763 (+6) од;
  • засоби ППО – 1 357 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+2) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од;
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
  • кораблі/катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од;
  • спеціальна техніка – 4 151 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1529-й день повномасштабної війни в Україні.

