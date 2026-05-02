Втрати ворога станом на 2 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 2 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 2 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 2 травня втратила:
- особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб;
- танків – 11 906 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од;
- артилерійських систем – 41 117 (+73) од;
- РСЗВ – 1 763 (+6) од;
- засоби ППО – 1 357 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+2) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од;
- спеціальна техніка – 4 151 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1529-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0