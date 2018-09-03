РосЗМІ: Путін відправив у Донецьк «серйозних хлопців» - шукати вбивць Захарченка



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Володимир Путін

Нишпорки Путіна нібито мають шукати ліквідаторів бойовика Захарченка в окупованому Донецьку

У ніч на 2 вересня до окупованого Донецька за дорученням президента РФ Володимира Путіна прибула група російських «фахівців».

Про це пише «Росбалт» із посиланням на своє джерело в одному з силових відомств терористичної організації «ДНР».

«Перед прибулими поставлене завдання - знайти вбивць голови «ДНР» Олександра Захарченка», - йдеться в матеріалі.

«Вчора вночі приїхала група від Путіна. Серйозні хлопці. Російський президент сказав: знайти і покарати», - заявило джерело.

На його думку, в смерті винна охорона Захарченка. «Ця смерть - некомпетентність повна», - обурюється він.

Джерело повідомило також, що підозрювані, яких затримали раніше, вже відпущені.

«Реальних виконавців так і не затримали. Експерти стверджують, що на ту «закладку» пішло б не менше півгодини. Тому ті, кого затримали, причетні до неї бути не могли», - сказав він.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи».

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Вже відомо, що ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленої в освітлювальному приладі.

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.