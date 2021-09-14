Росія під час навчань «Захід-2021» випробувала нові ударні безпілотники

Ударно-розвідувальні БПЛА «Іноходець» і «Форпост» входять до складу комплексу «Ластівка»

Нові системи озброєння використовували для підтримки наступаючих військ

Росія вперше застосувала нові розвідувально-ударні безпілотники «Іноходець» і «Форпост», які входять до складу комплексу «Ластівка», під час навчань «Захід-2021». Про це повідомляє РИА Новости.

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) використовувалися в ході навчань для підтримки наступаючих військ.

Повідомляється, що безпілотникам вдалося вразити живу силу та бронетехніку умовного противника на відкритій місцевості. Для знищення цілей використовувалися осколкові та кумулятивні боєприпаси.

Зазначимо, що БПЛА «Форпост» є ліцензійною копією ізраїльського розвідувального БПЛА Searcher II. У 2019 Міноборони Росії опублікувало відео польоту модернізованого безпілотника «Форпост-Р». Нову версію відрізняє використання російських комплектуючих і злітна маса 500 кг.

Середньовисотний БПЛА «Іноходець» є розробкою російської компанії «Кронштадт». Безпілотник може нести керовані та коректовані авіабомби, а також керовані ракети.

Нагадаємо, 9 вересня на російському полігоні «Муліно» відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021». Участь у навчаннях братимуть понад 200 тисяч російських та білоруських військових. Також буде залучено 80 літаків та вертольотів, близько 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також близько 15 кораблів.

Планується, що війська, залучені до навчань «Захід-2021», повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

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