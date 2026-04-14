Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Крим масовано атакували дрони: вибухи лунали в Сімферополі, Феодосії та Керчі

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Криму масована атака дронів
скриншот з відео

Під атакою могли опинитися об’єкти енергетичної та військової інфраструктури

Цієї ночі в окупованому Криму зафіксовано масовану атаку ударних безпілотників. Вибухи протягом кількох годин лунали в різних районах півострова, зокрема в Сімферополі, Феодосії та Керчі. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За повідомленнями місцевих каналів, у Сімферополі спочатку пролунали гучні вибухи, після чого російські військові відкрили вогонь по дронах із кулеметів. Стрільба фіксувалася в різних районах міста та поблизу населених пунктів навколо нього.

Зокрема, інтенсивні вибухи та стрілянина були зафіксовані в районі Таврійської ТЕС, де повідомляється про щонайменше два потужні вибухи. Також звуки вибухів лунали біля аеродрому «Гвардійське», де, за попередніми даними, могла бути атакована інфраструктура.

Очевидці повідомляють про роботу російської ППО, зокрема комплексів «Панцир», а також про вибухи над морем на південному узбережжі Криму.

Крім того, вибухи чули в районах Феодосії та Керчі, де також працювала протиповітряна оборона.

Попередньо повідомляється, що під атакою могли опинитися об’єкти енергетичної та військової інфраструктури, зокрема й нафтобаза поблизу Гвардійського.

До слова, у ніч на 14 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зафіксували блекаут. 

Читайте також:

Теги: Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua