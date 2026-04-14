Крим масовано атакували дрони: вибухи лунали в Сімферополі, Феодосії та Керчі

Під атакою могли опинитися об’єкти енергетичної та військової інфраструктури

Цієї ночі в окупованому Криму зафіксовано масовану атаку ударних безпілотників. Вибухи протягом кількох годин лунали в різних районах півострова, зокрема в Сімферополі, Феодосії та Керчі. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За повідомленнями місцевих каналів, у Сімферополі спочатку пролунали гучні вибухи, після чого російські військові відкрили вогонь по дронах із кулеметів. Стрільба фіксувалася в різних районах міста та поблизу населених пунктів навколо нього.

Зокрема, інтенсивні вибухи та стрілянина були зафіксовані в районі Таврійської ТЕС, де повідомляється про щонайменше два потужні вибухи. Також звуки вибухів лунали біля аеродрому «Гвардійське», де, за попередніми даними, могла бути атакована інфраструктура.

Очевидці повідомляють про роботу російської ППО, зокрема комплексів «Панцир», а також про вибухи над морем на південному узбережжі Криму.

Крім того, вибухи чули в районах Феодосії та Керчі, де також працювала протиповітряна оборона.

Попередньо повідомляється, що під атакою могли опинитися об’єкти енергетичної та військової інфраструктури, зокрема й нафтобаза поблизу Гвардійського.

До слова, у ніч на 14 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зафіксували блекаут.