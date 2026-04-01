Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Над окупованим Кримом зник російський військовий літак Ан-26

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Доля екіпажу та пасажирів залишається невідомою

Міністерство оборони РФ повідомило про втрату зв'язку з військово-транспортним літаком Ан-26 під час планового перельоту над територією Криму. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент стався 31 березня близько 18:00 за московським часом. Наразі доля екіпажу та пасажирів залишається невідомою, а до ймовірного місця зникнення судна відправлено пошуково-рятувальні загони.

У російському оборонному відомстві наголосили, що зовнішнього вогневого впливу на літак зафіксовано не було. Точна кількість людей, які перебували на борту, наразі не уточнюється, проте технічні характеристики Ан-26 дозволяють перевозити до 38 пасажирів та 6 членів екіпажу.

Пропагандистський канал Fighterbomber пише, що Ан-26 перевозив особовий склад. Попередньо, 30 осіб.

Що відомо про Ан-26?

Ан-26 – це радянський військово-транспортний літак із двома турбогвинтовими двигунами, який наразі залишається основним легким транспортним судном у збройних силах РФ. Його ключовою конструктивною перевагою є великий вантажний люк із багатофункціональною трап-стулкою, що дозволяє завантажувати техніку як безпосередньо з землі, так і з кузова автомобіля. Літак призначений для перевезення до 5500 кг вантажів, транспортування 30-40 десантників або евакуації 24 поранених на ношах.

Силова установка Ан-26 складається з двох основних двигунів АІ-24ВТ потужністю 2820 к.с. кожен та одного допоміжного реактивного двигуна РУ-19А-300. Завдяки такій оснащеності літак розвиває крейсерську швидкість близько 430-440 км/год, а його максимальна швидкість становить 540 км/год. При повній злітній масі у 24000 кг практична дальність польоту варіюється від 1100 до 2000 км залежно від корисного навантаження, при цьому літак здатний підійматися на висоту до 7500 метрів.

Габарити судна становлять 23,8 метра завдовжки при розмаху крил 29,2 метра. Екіпаж, необхідний для керування літаком, зазвичай налічує від 5 до 6 осіб. Завдяки своїм характеристикам та надійності конструкції Ан-26 продовжує активно експлуатуватися для широкого спектра логістичних та військових завдань.

Раніше повідомлялося про те, що літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб. Падіння сталося в Фурмановському районі. 

До слова, у російському Хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії «Росія». Під час польоту у літака російського виробництва SSJ100 («Сухой Суперджет») відірвалася частина обшивки. 

Теги: літак Крим росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua