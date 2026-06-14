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Міноборони визначило, хто перший у черзі на звільнення з армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Міноборони визначило, хто перший у черзі на звільнення з армії
Насамперед звільнять військовослужбовців із найбільшою вислугою років
фото з відкритих джерел

Деякі українські військові можуть повернутися додому вже до кінця року

Військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше, почнуть поступово звільняти зі служби вже до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Міністерства оборони України.

В оборонному відомстві повідомили, що за завданням президента Володимира Зеленського вже до кінця 2026 року розпочнеться поступове звільнення зі служби тих, хто перебуває у війську з 2014 та 2022 років.

Перш за все це стосуватиметься військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним безпосередньо на бойових позиціях.

Нагадаємо, 12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

Максимальна зарплата військових становитиме 460 тис. грн. Найвищі суми отримуватимуть піхотинці, які воюють на передовій. 

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Теги: міністр зарплата військові Україна Михайло Федоров звільнення Юлія Свириденко Олександр Сирський

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