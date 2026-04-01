Російський військовий літак Ан-26 врізався у скелю у Криму: деталі аварії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російський військовий літак Ан-26 врізався у скелю у Криму: деталі аварії
фото з відкритих джерел

Ймовірно, причиною аварії стала технічна несправність літака

Міністерство оборони РФ підтвердило загибель 29 людей під час аварії військово-транспортного літака Ан-26 у Криму. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За попередньою інформацією відомства, причиною авіакатастрофи стала технічна несправність повітряного судна.

Джерела Тасс з місця події повідомляють, що літак врізався в скелю. Наразі триває з'ясування всіх обставин катастрофи, на місці працюють відповідні служби для розслідування інциденту.

Нагадаємо, міністерство оборони РФ повідомило про втрату зв'язку з військово-транспортним літаком Ан-26 під час планового перельоту над територією Криму. 

Інцидент стався 31 березня близько 18:00 за московським часом. Наразі доля екіпажу та пасажирів залишається невідомою, а до ймовірного місця зникнення судна відправлено пошуково-рятувальні загони.

Що відомо про Ан-26?

Ан-26 – це радянський військово-транспортний літак із двома турбогвинтовими двигунами, який наразі залишається основним легким транспортним судном у збройних силах РФ. Його ключовою конструктивною перевагою є великий вантажний люк із багатофункціональною трап-стулкою, що дозволяє завантажувати техніку як безпосередньо з землі, так і з кузова автомобіля. Літак призначений для перевезення до 5500 кг вантажів, транспортування 30-40 десантників або евакуації 24 поранених на ношах.

Силова установка Ан-26 складається з двох основних двигунів АІ-24ВТ потужністю 2820 к.с. кожен та одного допоміжного реактивного двигуна РУ-19А-300. Завдяки такій оснащеності літак розвиває крейсерську швидкість близько 430-440 км/год, а його максимальна швидкість становить 540 км/год. При повній злітній масі у 24000 кг практична дальність польоту варіюється від 1100 до 2000 км залежно від корисного навантаження, при цьому літак здатний підійматися на висоту до 7500 метрів.

Габарити судна становлять 23,8 метра завдовжки при розмаху крил 29,2 метра. Екіпаж, необхідний для керування літаком, зазвичай налічує від 5 до 6 осіб. Завдяки своїм характеристикам та надійності конструкції Ан-26 продовжує активно експлуатуватися для широкого спектра логістичних та військових завдань.

Раніше повідомлялося про те, що літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб. Падіння сталося в Фурмановському районі. 

