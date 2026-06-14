Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026
Ситуація на фронті 14 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 14 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 238 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

14 червня на фронті відбулося 179 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано ліквідовано 34 окупанти, ще 21 – поранено, знищено склад ПММ, склад боєприпасів, вісім одиниць автомобільної та десять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено один пункт управління БпЛА, чотири одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, три артилерійські системи, 98 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 295 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Від початку доби відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 45 обстрілів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Новоплатонівка, Курилівка.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 14 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили вісім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка. Одне боєзіткнення наразі триває.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі Олександрограда.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного. Наразі тривають три боєзіткнення.

118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026 фото 9

Нагадаємо, триває 1572-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна атакувала вузол перекачування нафти в Росії
Сили оборони уразили важливий нафтовий об'єкт у Волгоградській області
Вчора, 13:59
Президент наголосив: Україна прагне не тимчасового затишшя, а такого миру, який унеможливить нову агресію
Зеленський допустив замороження фронту: це найшвидший шлях до миру
8 червня, 05:20
Волошин наголосив, що українські удари по логістичних шляхах ворога досягають своїх результатів
Командування російської 36-ї армії встановило ліміти на використання снарядів
6 червня, 19:35
Уражено пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області
Атака на нафтову інфраструктуру в Ленінградській області: подробиці від Генштабу
6 червня, 15:45
Загроза триває
Ворог масовано атакував Україну: під ударом Дніпро, Харків та Запоріжжя
2 червня, 05:32
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 960 танків
Втрати ворога станом на 30 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
30 травня, 07:01
Тітов брав участь у всеросійських та міжнародних стартах
Від престижних стартів до ліквідації на війні. ЗСУ знищили майстра спорту з лижних перегонів
28 травня, 11:06
За інформацією журналістів, будинок зазнав пошкоджень унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей
Росіяни пошкодили скандально відомий будинок, у якому мають житло впливові чиновники та бізнесмени
24 травня, 20:58
Ворог атакує наші підрозділи хімічними боєприпасами
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
22 травня, 14:11

Події в Україні

Азовці взяли в полон міма-двійника Путіна
Азовці взяли в полон міма-двійника Путіна
118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026
118 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 червня 2026
Міноборони визначило, хто перший у черзі на звільнення з армії
Міноборони визначило, хто перший у черзі на звільнення з армії
Зеленський переказав слова Трампа про Крим
Зеленський переказав слова Трампа про Крим
Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи
Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи
У Харкові росіяни вгатили дроном по художньому музею, евакуювати картини допомагав мер
У Харкові росіяни вгатили дроном по художньому музею, евакуювати картини допомагав мер

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Вчора, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
12 червня, 17:09

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua