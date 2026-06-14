Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи
На півночі Сумської області росіяни застосували небезпечні боєприпаси — кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5
фото з відкритих джерел

Вдосконалені КАБи. Тепер це вбивство із затримкою

Російські окупаційні війська продовжують модернізувати своє озброєння, роблячи його ще більш підступним та небезпечним для цивільного населення. Усе частіше ворог використовує різні види зброї з касетними боєприпасами, мета яких – уразити якнайбільше людей навколо. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Олександр Заруба – головний науковий співробітник управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Говорячи про модернізацію, яка торкнулася й керованих авіаційних бомб (КАБів), Олександр Заруба зауважив, що наймасовіше ворог застосовує нині версію ШОАБ-0,5. За словами експерта, ця російська абревіатура розшифровується як «шариково-осколочная авиабомба».

«Така авіабомба містить сріблясті металеві кульки діаметром 6-7 см, схожі на м’ячики для тенісу або великі підшипники», – пояснив науковий співробітник.

Крім того, що після вибуху ці суббоєприпаси розлітаються на значну відстань, вони несуть у собі ще одну приховану загрозу. Олександр Заруба застерігає, що ці кульки мають дуже високий відсоток відмови – до 30%. Перекладаючи з військової термінології на зрозумілу, це означає, що дані елементи вибухають не одразу, а через певний час. Фахівець наголосив, що це можуть бути години і навіть дні, що фактично перетворює їх на зброю уповільненої дії.

Як зазначили в інституті випробувань озброєння, елементи з такою «відстроченою» вибухівкою можуть міститися не лише в авіабомбах, а й в ударних БпЛА. Саме тому військовослужбовці закликають цивільних громадян бути максимально обережними. Зокрема, людям краще не ризикувати і не пробувати самостійно «розібрати на запчастини» «Шахед», який приземлили наші засоби РЕБ, адже будь-який дотик до нерозірваних елементів може призвести до трагедії.

Нагадаємо, у 2026 році фіксується різке зростання кількості атак із застосуванням реактивних «шахедів», насамперед для ураження об'єктів критичної інфраструктури України. Новий російський екземпляр – безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети. 

Також Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники типу Shahed, які активно використовує для атак по території України. Найбільш поширеним серед них залишається БпЛА «Герань-2», що є копією іранського дрона Shahed-136. 

Читайте також:

Теги: росія вбивство озброєння населення ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині в нацпарку «Тузлівські лимани» зафіксовано екологічну катастрофу
Ворожий удар по Чорноморську спричинив масову загибель медуз у «Тузлівських лиманах» (відео)
20 травня, 10:35
Росія продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
Названо головні загрози для України найближчими днями
20 травня, 16:49
Пошкодження зафіксовано в усіх районах міста
Масована атака на Київ: один загиблий, 21 постраждалий
24 травня, 06:24
Діти часто навіть не підозрюють, що виконують завдання для ворожої розвідки
Росія вербує українських дітей для диверсій через популярні онлайн-ігри
2 червня, 22:10
Найгірший стан – у найпростіших укриттях: підвалах житлових будинків
Омбудсмен перевірив тисячу укриттів: скільки з них реально захистять
3 червня, 03:52
На Житомирщині затримано 17-річну дівчину, яка на замовлення РФ убила українського воїна
На Житомирщині затримано 17-річну дівчину, яка на замовлення РФ убила українського воїна
5 червня, 17:24
За словами глави держави, удар по Саратовському НПЗ був завданий у ніч проти 31 травня
Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту
31 травня, 17:53
Пошкоджений автомобільний міст у районі Чонгара на адмінмежі між окупованою Херсонщиною та Кримом
Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState
10 червня, 23:00
Зеленський: Безпекові виклики від Росії – не на рік і не на п’ять років
Зеленський заявив, що Росія обрала довготривалу антидемократичну стратегію
Вчора, 22:22

Події в Україні

Зеленський переказав слова Трампа про Крим
Зеленський переказав слова Трампа про Крим
Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи
Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи
У Харкові росіяни вгатили дроном по художньому музею, евакуювати картини допомагав мер
У Харкові росіяни вгатили дроном по художньому музею, евакуювати картини допомагав мер
Старші закінчилися. Стало відомо, кого тепер Росія шле на «м'ясні штурми»
Старші закінчилися. Стало відомо, кого тепер Росія шле на «м'ясні штурми»
Як примусити Путіна до миру: американський історик вказав єдиний дієвий метод
Як примусити Путіна до миру: американський історик вказав єдиний дієвий метод
Зеленський поговорив із Трампом: перші деталі
Зеленський поговорив із Трампом: перші деталі

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Вчора, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
12 червня, 17:09

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua