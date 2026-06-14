Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи

Вдосконалені КАБи. Тепер це вбивство із затримкою

Російські окупаційні війська продовжують модернізувати своє озброєння, роблячи його ще більш підступним та небезпечним для цивільного населення. Усе частіше ворог використовує різні види зброї з касетними боєприпасами, мета яких – уразити якнайбільше людей навколо. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Олександр Заруба – головний науковий співробітник управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Говорячи про модернізацію, яка торкнулася й керованих авіаційних бомб (КАБів), Олександр Заруба зауважив, що наймасовіше ворог застосовує нині версію ШОАБ-0,5. За словами експерта, ця російська абревіатура розшифровується як «шариково-осколочная авиабомба».

«Така авіабомба містить сріблясті металеві кульки діаметром 6-7 см, схожі на м’ячики для тенісу або великі підшипники», – пояснив науковий співробітник.

Крім того, що після вибуху ці суббоєприпаси розлітаються на значну відстань, вони несуть у собі ще одну приховану загрозу. Олександр Заруба застерігає, що ці кульки мають дуже високий відсоток відмови – до 30%. Перекладаючи з військової термінології на зрозумілу, це означає, що дані елементи вибухають не одразу, а через певний час. Фахівець наголосив, що це можуть бути години і навіть дні, що фактично перетворює їх на зброю уповільненої дії.

Як зазначили в інституті випробувань озброєння, елементи з такою «відстроченою» вибухівкою можуть міститися не лише в авіабомбах, а й в ударних БпЛА. Саме тому військовослужбовці закликають цивільних громадян бути максимально обережними. Зокрема, людям краще не ризикувати і не пробувати самостійно «розібрати на запчастини» «Шахед», який приземлили наші засоби РЕБ, адже будь-який дотик до нерозірваних елементів може призвести до трагедії.

Нагадаємо, у 2026 році фіксується різке зростання кількості атак із застосуванням реактивних «шахедів», насамперед для ураження об'єктів критичної інфраструктури України. Новий російський екземпляр – безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети.

Також Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники типу Shahed, які активно використовує для атак по території України. Найбільш поширеним серед них залишається БпЛА «Герань-2», що є копією іранського дрона Shahed-136.