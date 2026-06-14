Зеленський переказав слова Трампа про Крим

«У нас побажання одне для президента Трампа – у всіх українців – щоб нарешті вдалося досягти миру», – сказав президент України

Війна оминула б Україну, якби під час захоплення Росією Криму в 2014 році «було сильне лідерство». Про це у розмові із Володимиром Зеленським сказав президент США Дональд Трамп. Як інформує «Главком», таку заяву глава держави зробив у своєму вечірньому зверненні.

«У нас побажання одне для президента Трампа – у всіх українців – щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами. Це найголовніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення, прагнення до достойного миру – підтримує нас у захисті від російської війни.

І абсолютно правильні слова Президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим: саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б. Не було б», – сказав президент України.

Зеленський також зазначив, що подякував Трампу за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати, президенти домовилися про зустріч на заходах формату G7.

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився подробицями розмови із своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідери поспілкувалися телефоном 14 червня.

Також президент України Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Володимиром Путіним.

Крім того, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним