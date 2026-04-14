У Мелітополі після вибухів стався блекаут: уражено енергооб'єкт

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Мелітополі після вибухів стався блекаут: уражено енергооб'єкт
На об'єкті розгорілась масштабна пожежа
Гауляйтер регіону підтвердив атаку на об'єкт інфраструктури

У ніч на 14 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зафіксували блекаут. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За повідомленням місцевих каналів, після атаки безпілотників виникла сильна пожежа на місцевій електропідстанції. У мережі також з’явилися кадри з палаючим об’єктом та наслідками удару.

Так званий губернатор окупованої частини регіону Євген Балицький заявив, що удар був завданий по об’єкту енергетичної інфраструктури на півдні області. За його словами, частина обладнання зазнала пошкоджень.

Нагадаємо, воїни Сил безпілотних систем Збройних Сил України завдали успішних ударів по логістичних вузлах та техніці російських загарбників у Запорізькій області.

Теги: блекаут Запорізька область Мелітополь

Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
