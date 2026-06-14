У Харкові росіяни вгатили дроном по художньому музею, евакуювати картини допомагав мер

Терехов носив експонати в укриття

У Харкові окупанти атакували безпілотниками Художній музей, після влучання дрона в будівлю спалахнула пожежа, вогонь охопив дах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Об’єктив».

Рятувати експонати працівникам музею та надзвичайникам допомагав і мер Харкова Ігор Терехов. Він носив картини в укриття.

😢Росіяни вдарили безпілотником по Харківському художньому музею: експонати евакуювали в укриття



Мер міста Ігор Терехов разом із рятувальниками та фахівцями Департаменту надзвичайних ситуацій оперативно зносили картини до укриття, аби вберегти унікальні цінності від можливої… pic.twitter.com/ZLAe1GFsLq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2026

«Це наші цінності, які ми дуже хочемо зберегти для майбутнього. Дуже серйозна пожежа – повністю вигоряє зараз дах, але наразі триває повітряна тривога, і тому всі в укриттях», – розповів Терехов.

Мер також додав, що музей постраждав не від падіння уламків «Шахеда», а саме від цілеспрямованого удару окупантів.

Нагадаємо, на світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під атакою росіян опинились Немишлянський та Індустріальний райони міста.

Також упродовж 9 червня Росія кількома хвилями атакувала Харків ударними безпілотниками: удари зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста, виникли пожежі в житловому секторі, пошкоджені будинки та автомобілі. Станом на 22:29 п'ятеро людей отримали поранення або психологічну травму, серед постраждалих – дитина.