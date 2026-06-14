У Харкові росіяни вгатили дроном по художньому музею, евакуювати картини допомагав мер
Терехов носив експонати в укриття
У Харкові окупанти атакували безпілотниками Художній музей, після влучання дрона в будівлю спалахнула пожежа, вогонь охопив дах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Об’єктив».
Рятувати експонати працівникам музею та надзвичайникам допомагав і мер Харкова Ігор Терехов. Він носив картини в укриття.
«Це наші цінності, які ми дуже хочемо зберегти для майбутнього. Дуже серйозна пожежа – повністю вигоряє зараз дах, але наразі триває повітряна тривога, і тому всі в укриттях», – розповів Терехов.
Мер також додав, що музей постраждав не від падіння уламків «Шахеда», а саме від цілеспрямованого удару окупантів.
Нагадаємо, на світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під атакою росіян опинились Немишлянський та Індустріальний райони міста.
Також упродовж 9 червня Росія кількома хвилями атакувала Харків ударними безпілотниками: удари зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста, виникли пожежі в житловому секторі, пошкоджені будинки та автомобілі. Станом на 22:29 п'ятеро людей отримали поранення або психологічну травму, серед постраждалих – дитина.
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