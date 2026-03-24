В окупованому Севастополі у багатоповерхівці пролунав вибух: є загиблі

Відомо про двох загиблих

У ніч проти 24 березня в Севастополі стався потужний вибух у житловому будинку на вулиці Корчагіна. Про це пише «Главком» із посиланням на Shot.

Подія трапилася близько 23:50, спричинивши часткове руйнування стіни на першому поверсі та внутрішніх перекриттів з першого по третій поверхи. Вибухова хвиля пошкодила сусідній будинок, де спалахнули квартири у двох під’їздах, а також вибила шибки в навколишніх будівлях і понівечила припарковані поруч автомобілі.

На цей час підтверджено загибель двох людей. Кількість постраждалих зросла до восьми осіб, четверо з яких перебувають у лікарні. Загалом пошкоджено чотири під’їзди та щонайменше десять квартир.

Мешканців постраждалих будинків евакуювали. У приміщенні місцевої школи розгорнуто пункт тимчасового розміщення, а людей, чиї оселі стали непридатними для життя, планують розселити в пансіонаті. На місці тривають роботи з розбору завалів та проливання конструкцій, причини вибуху наразі з’ясовують фахівці.

Раніше у ніч на 21 березня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. У Сімферополі та навколишніх районах було гучно протягом кількох годин. За повідомленнями місцевих пабліків, перші вибухи пролунали близько 23:30.

Близько 00:35-00:36 пролунали нові потужні вибухи. За попередньою інформацією, один із «прильотів» міг бути в районі Таврійської ТЕС.