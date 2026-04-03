В окупованому Криму впав російський винищувач Су-30: що відомо

Ірина Міллер
За даними міноборони РФ інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту
Стверджується, що літак був без боєкомплекту

У п'ятницю, 3 квітня, у тимчасово окупованому Криму зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач Су-30. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пропагандистські ресурси РФ, які цитують заяву міноборони країни-агресора.

За даними російського відомства, інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту». Стверджується, що літак був без боєкомплекту.

У Міноборони РФ також заявляють, що екіпаж начебто встиг катапультуватися, а пілотів уже евакуювали рятувальні команди. Жодних причин «технічної несправності» чи інших обставин падіння ворожої авіації окупанти наразі не розкривають. 

Нагадаємо, військово-транспортний літак Ан-26, що зазнав аварії в Криму 1 квітня, зіткнувся зі скелею. В результаті загинули 29 осіб. Зв'язок з військово-транспортним літаком Ан-26 було втрачено 31 березня близько 18:00 за московським часом.. Він виконував плановий переліт над Кримом.

Раніше літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб. Падіння сталося в Фурмановському районі. 

