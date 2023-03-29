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Куди служителям Московської церкви краще втікати з Лаври: «Євросолідарність» вказала напрямок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Куди служителям Московської церкви краще втікати з Лаври: «Євросолідарність» вказала напрямок

Офіс партії розташований напроти святині

Офіс партії «Європейська Солідарність» у день, коли представники московського патріархату мають звільнити стіни Києво-Печерської лаври, розмістив на своїй будівлі банер із надписом, куди саме їм краще піти. Примітно, що офіс партії розташований напроти святині. Про це повідомляє партія «Європейська Солідарність»

«До Москви 850 км. До Ростова ближче. Геть ворожу церкву!» – написано на банері.

Куди служителям Московської церкви краще втікати з Лаври: «Євросолідарність» вказала напрямок фото 1

«Сьогодні адепти МП мають залишити Києво-Печерську Лавру. З дня отримання Томосу і постання автокефальної Православної Церкви України, визнаної світовим Православ’ям, це стало питанням часу. Час прийшов. Українські святині мають бути в Українській Церкві», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, останній день, коли представники УПЦ МП мають залишити територію Києво-Печерської Лаври. Нині тут проходить «останній» молебень: на території святині зібралося чимало вірян Московського патріархату.

Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Також митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео).

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Теги: релігія Києво-Печерська лавра партії Європейська солідарність

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