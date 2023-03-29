Куди служителям Московської церкви краще втікати з Лаври: «Євросолідарність» вказала напрямок

Офіс партії розташований напроти святині

Офіс партії «Європейська Солідарність» у день, коли представники московського патріархату мають звільнити стіни Києво-Печерської лаври, розмістив на своїй будівлі банер із надписом, куди саме їм краще піти. Примітно, що офіс партії розташований напроти святині. Про це повідомляє партія «Європейська Солідарність»

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«До Москви 850 км. До Ростова ближче. Геть ворожу церкву!» – написано на банері.

«Сьогодні адепти МП мають залишити Києво-Печерську Лавру. З дня отримання Томосу і постання автокефальної Православної Церкви України, визнаної світовим Православ’ям, це стало питанням часу. Час прийшов. Українські святині мають бути в Українській Церкві», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, останній день, коли представники УПЦ МП мають залишити територію Києво-Печерської Лаври. Нині тут проходить «останній» молебень: на території святині зібралося чимало вірян Московського патріархату.

Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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