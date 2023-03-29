Сьогодні Московський патріархат має покинути Лавру. Фото та відео з місця події

Нині та території комплексу прощальний молебень: останній день виселення УПЦ МП

Сьогодні, 29 березня, останній день, коли представники УПЦ МП мають залишити територію Києво-Печерської Лаври. Нині тут проходить «останній» молебень: на території святині зібралося чимало вірян Московського патріархату.

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На вході до комплексу поліцейські перевіряють за списками автомобілі, проте посиленої охорони немає: на варті тільки один патруль. Священнослужителі на території Лаври є, а церковні лавки продовжують працювати у звичному режимі.

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Прибічники УПЦ МП зібралися нині у Лаврі фото з відкритих джерел

Нагадаємо, сьогодні ченцям Московського патріархату наказано виселитися із Лаври. Раніше в УПЦ МП закликали своїх прихильників приходити цього дня до святині на молитву. О 6:30 у Лаврі розпочалося богослужіння, куди й приходять віряни.

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Віряни та представники УПЦ МП прийшли на молитву фото з відкритих джерел та Страна.ua

Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

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Крім того, митрополит Павло заявив, що для нього нічого не значать рішення директора заповідника та міністра культури. За лічені дні до часу «Х» – 29 березня, коли духовенство УПЦ МП повинно звільнити будівлі Нижньої Лаври, що підпорядковані Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», чоловічий монастир Московської церкви подав судовий позов проти заповідника – Лавру не віддамо: митрополит Павло пішов війною проти держави.

Нагадаємо, що митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео).