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    Події в Україні

    Купив крем, а потім втік: жінка викликала поліцію, бо коханець залишив її після сексу (відео)

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    Жінка зізналася, що викликала копів, бо по-жіночому образливо - Купив крем, а потім втік: жінка викликала поліцію, бо коханець залишив її після сексу (відео)
    Жінка зізналася, що викликала копів, бо по-жіночому образливо
    фото скріншот відео

    Жінка поплакалася, що встигла закохатися у нового знайомого

    У Харкові жінка викликали поліцію, бо образилася на коханця, який нібито покинув її одразу після любощів. Відео опублікували в Telegram-каналі «Типове ХТЗ Харків».

    На камеру жінка розповідає копам, що ніхто її не ґвалтував, секс був за згодою. Чоловік навіть купив їй каву, цигарки та крем, а потім покинув. Жінка скаржиться, що після сексу встигла в нього закохатися. А поліцію викликала, бо стало образливо.

    До слова, на Волині у місті Володимирі-Волинському мешканці багатоповерхівки скаржилися на свою розпусну сусідку. Та регулярно влаштовувала оргії у під'їзді.

    Теги: Харків поліція жінка чоловік
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    Купив крем, а потім втік: жінка викликала поліцію, бо коханець залишив її після сексу (відео)