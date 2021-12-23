Купив крем, а потім втік: жінка викликала поліцію, бо коханець залишив її після сексу (відео)

Жінка поплакалася, що встигла закохатися у нового знайомого

У Харкові жінка викликали поліцію, бо образилася на коханця, який нібито покинув її одразу після любощів. Відео опублікували в Telegram-каналі «Типове ХТЗ Харків».

На камеру жінка розповідає копам, що ніхто її не ґвалтував, секс був за згодою. Чоловік навіть купив їй каву, цигарки та крем, а потім покинув. Жінка скаржиться, що після сексу встигла в нього закохатися. А поліцію викликала, бо стало образливо.

До слова, на Волині у місті Володимирі-Волинському мешканці багатоповерхівки скаржилися на свою розпусну сусідку. Та регулярно влаштовувала оргії у під'їзді.